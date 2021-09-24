«Самые дешевые». В Госдуме рассказали о телефонах для депутатов

По словам Власова, после окончания работы в седьмом созыве парламента старый телефон Alcatel он оставил в своей приемной. Сейчас телефон, судя по всему, у него будет новый, а номер может остаться прежним.

«Коль я иду второй раз в Госдуму, то телефон мой, надеюсь, останется тот же, потому что будет проще дозвониться до меня», — добавил парламентарий.

В материалах закупки говорится, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.

Realme — китайский производитель смартфонов, а также умных часов, наушников. В салонах связи средняя цена Realme C21 с 64 Гб составляет около 10 тысяч рублей.

