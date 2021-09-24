«Самые дешевые». В Госдуме рассказали о телефонах для депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов объяснил НСН критерии выбора смартфонов, которые закупаются для депутатов к каждому созыву.
Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 с ООО «Московский центр продаж» за 4,3 миллиона рублей, говорится в материалах госзакупок. Для прошлого созыва думы было закуплено 500 смартфонов Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim на сумму 2,6 миллиона рублей (тендер тогда выиграла компания МТС).
Для каждого созыва Госдумы закупаются самые недорогие смартфоны, призванные обеспечивать круглосуточную связь избирателей с депутатом, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
«Это самый простой, бюджетный смартфон из всех существующих на рынке, его стоимость не превышает нескольких тысяч рублей. Это рабочая лошадка, которая должна обеспечивать связь с депутатом 24 часа в сутки. Каждому депутату на время созыва выдается такой телефон и индивидуальный номер. В законе о статусе депутата Госдумы прописаны нормы, связанные с бесплатной междугородней связью на протяжении созыва, потому что звонки в другие города происходят очень часто и они очень продолжительные, связанные с решением вопросов. Этот телефон всегда указывается на визитках и на сайтах. Для удобства и для того, чтобы в любое время граждане могли дозвониться до депутата с какой-то просьбой — это идеальный вариант», — пояснил парламентарий, прошедший в Госдуму восьмого созыва.
По словам Власова, после окончания работы в седьмом созыве парламента старый телефон Alcatel он оставил в своей приемной. Сейчас телефон, судя по всему, у него будет новый, а номер может остаться прежним.
«Коль я иду второй раз в Госдуму, то телефон мой, надеюсь, останется тот же, потому что будет проще дозвониться до меня», — добавил парламентарий.
В материалах закупки говорится, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.
Realme — китайский производитель смартфонов, а также умных часов, наушников. В салонах связи средняя цена Realme C21 с 64 Гб составляет около 10 тысяч рублей.
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