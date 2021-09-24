Кричевский: После выборов в Тольятти вернутся лихие 90-е

Шестой кассационный суд в Самаре 28 сентября рассмотрит жалобы на обвинительный приговор заочно осужденных за мошенничество и находящихся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), их зарубежных сообщников и доверенных лиц. По мнению экономиста Никиты Кричевского, атака на «Тольяттиазот» похожа на методичный захват прибыльного предприятия, с помощью которого владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин пытается прикрыть миллиардные долги.



«Центральное дело в связи с ТоАЗ абсурдно и страшно в равной степени, - утверждает профессор Кричевский. - По версии обвинения, которое исходит от Мазепина, топ-менеджеры ТоАЗ с 2007 по 2012 год якобы похищали с предприятия аммиак и карбамид для продажи иностранным контрагентам по заниженным ценам, а те впоследствии продавали их по рыночным. По неведомым причинам суд не принял во внимание то, что в адрес ТоАЗа поступили средства в размере более 65,5 млрд рублей в счет выплаты за продукцию. Несмотря на это, суд одобрил возмещение в адрес миноритария — «Уралхима» — суммы 87 млрд рублей. А для закрепления эффекта назначенные виновными топы получили реальные уголовные сроки», - заявил Кричевский в своем телеграм-канале «Антискрепа».

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Экономист подчеркнул, что ТоАЗ никогда не признавал, что потерпел какой-либо ущерб при сбыте удобрений. По его словам, экономическая экспертиза, заказанная «Уралхимом», рассыпается при самом поверхностном взгляде.

«В деле «Уралхима» против «ТоАЗа» воедино слились рейдерство, негласное покровительство высоких козырьков, «басманное право», подложная экспертиза, внеэкономические рычаги воздействия вплоть до заведения фиктивных дел и посадок «заложников», - убеждён профессор Кричевский.

По его мнению, от решения кассационного суда по ТоАЗу будет зависеть оценка и без того не самого привлекательного бизнес-климата в России. Пока же, считает профессор, вся эта история напоминает «привет» из лихих 90-х, что особенно символично на фоне прошедших только что выборов в Госдуму.

