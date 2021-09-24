Госдума закупила 450 китайских смартфонов за 4,3 млн рублей

Государственная дума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme, по числу мандатов в восьмом созыве нижней палаты парламента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные госзакупок.

Стоимость тендера составляет 4,3 млн рублей, на один смартфон потратят около 9,5 тысячи рублей.

Согласно условиям контракта, парламентариям необходимы телефоны с поддержкой двух сим-карт, системы связи 4G, Wi-Fi и GPS. Кроме того, диагональ экрана смартфона должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не ниже 64 гигабайт. Также обязательно наличие восьмиядерного процессора и сканера отпечатка пальцев.

Победителем тендера стало ООО «Московский центр продаж». Компания должна исполнить контракт к концу года.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, закупку китайских гаджетов можно объяснить отсутствием сравнимой отечественной техники.

Ранее Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel для депутатов седьмого созыва, на телефоны потратили 2,6 млн рублей. Однако ряд парламентариев признавались, что не пользовались служебными смартфонами, а передали их помощникам, отдав предпочтение личным телефонам.

