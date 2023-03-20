Самолет с китайской делегацией прибыл во «Внуково»

Самолет, на котором находится китайская делегация, сел в московском аэропорту «Внуково». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

За бортом Си Цзиньпина наблюдают онлайн более 14 тысяч человек

Так, на борту может находиться председатель КНР Си Цзиньпин. При этом, согласно данным, литерный B-2479 под номером рейса CCA1 еще летит.

Ранее сообщалось, что 20-22 марта Си Цзиньпин посетит РФ с государственным визитом. Позднее газета Financial Times, ссылаясь на источник, сообщила, что Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после поездки в Москву, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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