Самолет с китайской делегацией прибыл во «Внуково»
Самолет, на котором находится китайская делегация, сел в московском аэропорту «Внуково». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Так, на борту может находиться председатель КНР Си Цзиньпин. При этом, согласно данным, литерный B-2479 под номером рейса CCA1 еще летит.
Ранее сообщалось, что 20-22 марта Си Цзиньпин посетит РФ с государственным визитом. Позднее газета Financial Times, ссылаясь на источник, сообщила, что Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после поездки в Москву, передает НСН.
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