Самолет с китайской делегацией прибыл во «Внуково»

Так, на борту может находиться председатель КНР Си Цзиньпин. При этом, согласно данным, литерный B-2479 под номером рейса CCA1 еще летит.

Ранее сообщалось, что 20-22 марта Си Цзиньпин посетит РФ с государственным визитом. Позднее газета Financial Times, ссылаясь на источник, сообщила, что Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после поездки в Москву, передает НСН.

