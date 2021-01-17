Самолет с Алексеем Навальным приземлился в московском «Шереметьево»

Во время полета, по данным сервиса Flightradar24, самолет менял направление. Позднее появилась информация в СМИ о том, что борт перенаправили в «Шереметьево» из-за поломки снегоуборочной техники на полосе во «Внуково». Об этом сообщила Baza.

Ранее СМИ сообщили о задержании во «Внуково» брата Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, а также сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Минюста ФРГ, где настаивают, что Берлин передал Москве всю возможную информацию по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным. В российском МИДе считают, что материалы немецкой стороны не содержат ответов на заданные Россией вопросы о возможном отравлении Навального и его состоянии.