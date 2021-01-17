Самолет с Алексеем Навальным приземлился в московском «Шереметьево»

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный прилетел из Германию в Россию. Его рейс DP936 российской авиакомпании «Победа» приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» вместо запланированного «Внуково». Об этом сообщает НСН один из пассажиров рейса DP936.

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Во время полета, по данным сервиса Flightradar24, самолет менял направление. Позднее появилась информация в СМИ о том, что борт перенаправили в «Шереметьево» из-за поломки снегоуборочной техники на полосе во «Внуково». Об этом сообщила Baza.

Ранее СМИ сообщили о задержании во «Внуково» брата Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, а также сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Минюста ФРГ, где настаивают, что Берлин передал Москве всю возможную информацию по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным. В российском МИДе считают, что материалы немецкой стороны не содержат ответов на заданные Россией вопросы о возможном отравлении Навального и его состоянии.

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Напомним, Алексей Навальный проходил лечение в немецкой клинике. Германские специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Блогера переправили в Берлин из Омска, где его жизнь спасли омские медики, когда Навального сняли с аваиарейса из-за ухудшения состояния 20 августа.

Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.

Алексей Навальный вылетел из Германии в Россию 17 января. В России оппозиционер объявлен в розыск по делу «Ив Роше».

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ФОТО: Скрин: flightradar24.com
ТЕГИ:СамолетыВнуково АэропортАлексей Навальный
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