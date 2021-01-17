Из аэропорта «Внуково» вывели сторонников Навального и его брата
Сотрудники полиции вывели из зоны встречающих аэропорта «Внуково» сторонников оппозиционера Алексея Навального - юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, а также родного брата политика Олега Навального. Видео задержания появилось в Сети.
На нем видно, как правоохранители под руки выводят Соболь и Шаверддинова. Слышно, как юрист ФБК повторяет вопрос: «На каком основании вы меня задерживаете?»
Ранее оппозиционер Алексей Навальный объявил, что вернётся в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления. Его рейс DP935 российской авиакомпании «Победа» должен приземлиться во «Внуково». В России оппозиционер объявлен в розыск по делу «Ив Роше».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- Из аэропорта «Внуково» вывели сторонников Навального и его брата
- СМИ сообщили о планах Камалы Харрис уйти с поста сенатора 18 января
- Спасательная операция моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлена
- Еще один спонсор отказался финансировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
- Паралич лица. Вакцина Pfizer проявила себя в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru