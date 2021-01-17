Из аэропорта «Внуково» вывели сторонников Навального и его брата

Сотрудники полиции вывели из зоны встречающих аэропорта «Внуково» сторонников оппозиционера Алексея Навального - юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, а также родного брата политика Олега Навального. Видео задержания появилось в Сети.

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На нем видно, как правоохранители под руки выводят Соболь и Шаверддинова. Слышно, как юрист ФБК повторяет вопрос: «На каком основании вы меня задерживаете?»

Ранее оппозиционер Алексей Навальный объявил, что вернётся в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления. Его рейс DP935 российской авиакомпании «Победа» должен приземлиться во «Внуково». В России оппозиционер объявлен в розыск по делу «Ив Роше».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Внуково АэропортЗадержаниеАлексей Навальный
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