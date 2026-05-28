Самолет прилетевшего в Астану Путина сопровождали истребители

Об этом заявили в пресс-службе президента Казахстана. Там указали, что истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан сопровождали борт президента России с момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны.

Визит российского лидера продлится три дня. В программе – неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Также президент РФ примет участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

