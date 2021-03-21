Саммит Евросоюза о взаимодействии России проведут 25-26 марта в онлайн-формате
Саммит глав государств и правительств Евросоюза (ЕС), посвященный отношениям с Россией, проведут 25-26 марта в онлайн-формате на фоне третьей волны пандемии коронавируса в Европе. Об этом сообщил Баренд Лейтс, представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля, в воскресенье в Twitter.
«Председатель Европейского совета принял решение проводить саммит 25-26 марта в формате видеоконференции в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в странах сообщества. Председатель Мишель продолжит консультации с лидерами в рамках подготовки к саммиту», - пояснил он.
Ранее Мишель заявлял, что лидеры ЕС предпочитают проводить наиболее сложные дискуссии, к которым относятся и вопросы взаимодействия с Россией, в личном формате. Таким образом можно уменьшить негатив по вопросам, в которых у глав государств ЕС нет единства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европе и России следует подходить к диалогу друг с другом по-честному и «избавиться от фобий прошлого», сообщает ТАСС.
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