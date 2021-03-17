В Европе констатировали ошибки в отношениях ЕС и России
Европа совершала ошибки в отношениях с Москвой, пишет в статье для издания Kurier президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.
По его словам, отношения ЕС с Россией достигли низшей точки. При этом он выразил надежду на то, что существует шанс на их перезагрузку. Ляйтль пишет, что можно найти новые решения, «применив творческий подход». Для этого Брюссель должен начать постепенно ослаблять ограничительные меры, которые, «нанесли огромный урон обеим сторонам».
Что касается украинской ситуации, то странам ЕС стоит сохранять нейтральность по примеру Австрии, считает президент Ассоциации.
Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.
Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский предупредил, что выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу из конвенций, регулирующих разнообразные сферы.
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