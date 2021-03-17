В Европе констатировали ошибки в отношениях ЕС и России

Что касается украинской ситуации, то странам ЕС стоит сохранять нейтральность по примеру Австрии, считает президент Ассоциации.

Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский предупредил, что выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу из конвенций, регулирующих разнообразные сферы.

