В настоящее время внимание западных элит сосредоточено на выборах в Европейский парламент. Тем более, что в странах ЕС к власти пришли политики, которые выступают против антироссийских санкций и за возобновление диалога с Россией.

После отказа, а затем смены места для конференции полиция перекрыла вход в здание для общественности из-за угрозы возникновения беспорядков.



По мнению западных аналитиков, участники саммита уделили внимание второстепенным темам вместо того, чтобы рассматривать вопросы экономики и безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мирный саммит в Швейцарии 15-16 июня без участия России будет лишен смысла. По его словам, надо сначала понять, какую формулу мира будут обсуждать на предстоящем мероприятии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



