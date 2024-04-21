Саммит ЕС прошел со скандалом
Экстренный саммит ЕС сопровождался скандалом. Он возник из-за действий брюссельской полиции, которые препятствовали проведению конференции Национальных консерваторов (Natcon). Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время внимание западных элит сосредоточено на выборах в Европейский парламент. Тем более, что в странах ЕС к власти пришли политики, которые выступают против антироссийских санкций и за возобновление диалога с Россией.
После отказа, а затем смены места для конференции полиция перекрыла вход в здание для общественности из-за угрозы возникновения беспорядков.
По мнению западных аналитиков, участники саммита уделили внимание второстепенным темам вместо того, чтобы рассматривать вопросы экономики и безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мирный саммит в Швейцарии 15-16 июня без участия России будет лишен смысла. По его словам, надо сначала понять, какую формулу мира будут обсуждать на предстоящем мероприятии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru