Саммит ЕС намерен запретить авиасообщение с Белоруссией
Саммит глав стран-участниц ЕС постановил запретить авиасообщение с Белоруссией, а также прекратить полеты из этой страны над воздушным пространством Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявлении саммита ЕС по Белоруссии.
По данным агентства, принятое решение еще не вступило в силу, поскольку его следует согласовать в Совете ЕС на уровне министров. В тексте соглашения также содержится рекомендация европейским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.
Саммит поручил "закрыть доступ в аэропорты государств ЕС для рейсов, которые осуществляются белорусскими авиакомпаниями". Кроме того, члены Саммита выступили с предложением расследовать инцидент с экстренной посадкой рейса Ryanair в Белоруссии в Международной организации гражданской авиации.
Кроме того, лидеры стран ЕС намерены ускорить введение санкций против руководства Белоруссии.
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