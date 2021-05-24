Саммит ЕС намерен запретить авиасообщение с Белоруссией

По данным агентства, принятое решение еще не вступило в силу, поскольку его следует согласовать в Совете ЕС на уровне министров. В тексте соглашения также содержится рекомендация европейским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.



Саммит поручил "закрыть доступ в аэропорты государств ЕС для рейсов, которые осуществляются белорусскими авиакомпаниями". Кроме того, члены Саммита выступили с предложением расследовать инцидент с экстренной посадкой рейса Ryanair в Белоруссии в Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, лидеры стран ЕС намерены ускорить введение санкций против руководства Белоруссии.