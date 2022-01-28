Дуда: Для Польши нет военной угрозы
Для Польши нет прямой военной угрозы. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности в Варшаве заявил президент страны Анджей Дуда.
По его словам, сигналов, которые могли бы свидетельствовать о надвигающейся опасности, сейчас не наблюдается.
При этом он подчеркнул, что в Европе ситуация, связанная с военной безопасностью «меняется на глазах». Дуда напомнил о конфликте на Украине, подчеркнув, что такого положения, как сейчас, в регионе «не было с 1989 года».
Ранее стало известно, что в Польше подготовили план по эвакуации своих дипломатов из Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru