Дуда: Для Польши нет военной угрозы

Для Польши нет прямой военной угрозы. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности в Варшаве заявил президент страны Анджей Дуда.

По его словам, сигналов, которые могли бы свидетельствовать о надвигающейся опасности, сейчас не наблюдается.