Дуда: Для Польши нет военной угрозы

Для Польши нет прямой военной угрозы. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности в Варшаве заявил президент страны Анджей Дуда.

По его словам, сигналов, которые могли бы свидетельствовать о надвигающейся опасности, сейчас не наблюдается.

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При этом он подчеркнул, что в Европе ситуация, связанная с военной безопасностью «меняется на глазах». Дуда напомнил о конфликте на Украине, подчеркнув, что такого положения, как сейчас, в регионе «не было с 1989 года».

Ранее стало известно, что в Польше подготовили план по эвакуации своих дипломатов из Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияУкраинаВойнаЕвропаПольша
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