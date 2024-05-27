«Сами на четвереньках»: В Госдуме ответили на призыв поставить Россию на колени

Напомним, Карис полагает, что только в случае остановки «российской военной машины» можно будет вести речь об урегулировании российско-украинского кризиса.

Белк заявил, что страны Прибалтики, Польша и Чехия, громче всех оскорбляющие Россию, обязаны ей восстановлением экономики после войны. В частности, Эстония обязана России самим своим существованием, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Карису «показать» России, как надо вставать на колени.

