«Сами на четвереньках»: В Госдуме ответили на призыв поставить Россию на колени
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик напомнил президенту Эстонии Алару Карису, который пообещал поставить Россию и своего российского коллегу Владимира Путина на колени, что его страна сама стоит перед Западом «на четвереньках». Об этом сообщило РИА Новости.
Напомним, Карис полагает, что только в случае остановки «российской военной машины» можно будет вести речь об урегулировании российско-украинского кризиса.
Белк заявил, что страны Прибалтики, Польша и Чехия, громче всех оскорбляющие Россию, обязаны ей восстановлением экономики после войны. В частности, Эстония обязана России самим своим существованием, подчеркнул он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Карису «показать» России, как надо вставать на колени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru