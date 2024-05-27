«Пусть покажет»: Захарова ответила захотевшему поставить РФ «на колени» Карису

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить на колени» РФ. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

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Ранее Карис заявил, что Запад сделает все, чтобы поставить Россию и лидера страны Владимира Путина «на колени», напоминает Ura.ru.

«А как это? Пусть покажет», — написала Захарова.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нанести «точечные ракетные удары» по Эстонии в ответ на закон, позволяющий использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияМИД РФМария Захарова

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