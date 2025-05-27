Сальдо уволил главу Новой Каховки за видео с матом на фоне мемориала ВОВ

Песков: Подход Трампа к урегулированию на Украине сбалансирован Лавров: Москва предпочла бы Турцию для проведения второго раунда переговоров с Украиной Верховный суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков без цели сбыта Количество бронирований отелей в Крыму уже на 40% превышает показатели 2024 года