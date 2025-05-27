Сальдо уволил главу Новой Каховки за видео с матом на фоне мемориала ВОВ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об увольнении главы Новокаховского округа Виталия Гуры с формулировкой «за недостойное поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны». Кроме того, приостановлено членство чиновника в партии «Единая Россия».
Ранее в интернете было распространено видео с Гурой на фоне Мемориала памяти Великой Отечественной войны в Новой Каховке, на котором он записывал поздравление с Днем Победы. После неудачного дубля глава округа смеялся и матерился – «Где бабло, на …?!»
Вскоре после этого чиновник был взят под стражу. Причём, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации СМИ, при задержании Гура пытался оказать сопротивление силовикам. Ему вменяют осквернение символов воинской славы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru