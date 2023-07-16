Сама за себя. В России трезво смотрят на лояльность Турции НАТО
Несмотря на предложения Анкары стать посредником между Украиной и Россией, ее интерес к зерновой сделке и отсутствие санкционного давления на Москву, не вызывает иллюзий у Кремля по поводу ее внешней политики.
Анкара поддерживает расширение Североатлантического альянса не против какой ли страны, а чтобы обеспечить стабильность, сообщил Middle East Eye глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
По его словам, расширение военного блока является «ключом к долгосрочному миру и стабильности». Отмечается, что Анкара продолжит быть важным партнером и союзником в новых инициативах альянса.
Турция всегда выступала за политику открытых дверей в НАТО и готова одобрить принятие Швеции в альянс, но не сможет этого сделать до октября, поскольку турецкий парламент до этого времени будет закрыт. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в Вильнюсе 12 июля, сообщает ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что Стокгольм должен передать Анкаре дорожную карту по вступлению в НАТО. По его словам, потом этот документ поступит в турецкий парламент.
«Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет, так как накопилось много международных соглашений, много законов», — добавил Эрдоган.
В ответ на подобную позицию Турции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на вступление новых стран в Североатлантический альянс в России шаги предпринимаются адекватные.
«Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные», - заключил российский министр.
Заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма напомнил НСН, что Турция всегда преследует собственные интересы.
«Мы видели уже много таких прецедентов, начиная со сбитого в свое время российского бомбардировщика Су-24. Турция балансирует, в какие-то моменты выступая за российскую позицию, в какие-то – относительно против. В любом случае она преследует свои интересы. Я бы не связывал напрямую роль Турции в зерновой сделке и ситуацию с выдачей главарей "Азова"», - сказал Сурма, отметив, что Турция находится под давлением других стран НАТО.
Аналогичной точки зрения придерживается заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил в интервью НСН.
«Эрдоган стремится маневрировать, он так делал все время и наивно полагать, что он будет пророссийским политиком. Не надо забывать, что Турция является членом НАТО, а это антироссийская организация. При этом Анкара не вводит против нас прямые экономические санкции, поскольку считает их незаконными. Турция, которая никогда не позиционировала себя союзником России, пытается вести политику, выгодную себе, а не Москве или Вашингтону. В этом особенность этой страны и ее поведения», - добавил сенатор.
Ранее президент США Джо Байден на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе выступил с речью по итогам мероприятия. Журналисты попросили Байдена прокомментировать вопрос вступления Швеции в альянс. Президент США заявил, что вскоре в НАТО будет 32 страны. Байден подумал, что ошибся, и назвал цифру 33. В апреле Финляндия вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса. Заявку в блок подала и Швеция, но до сих пор не получила одобрения от Венгрии и Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru