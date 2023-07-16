Сама за себя. В России трезво смотрят на лояльность Турции НАТО

Турция всегда выступала за политику открытых дверей в НАТО и готова одобрить принятие Швеции в альянс, но не сможет этого сделать до октября, поскольку турецкий парламент до этого времени будет закрыт. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в Вильнюсе 12 июля, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что Стокгольм должен передать Анкаре дорожную карту по вступлению в НАТО. По его словам, потом этот документ поступит в турецкий парламент.

«Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет, так как накопилось много международных соглашений, много законов», — добавил Эрдоган.