Эрдоган собрался обсудить с Путиным передачу командиров «Азова» Киеву

Эрдоган отметил, что до прошлой пятницы командиры батальона находились в Турции. Анкара получила запрос и дала на него положительный ответ, сказал президент республики в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

По его словам, Россия выступила с заявлениями из-за передаче командиров «Азова» Украине, но после получения Москвой деталей «ситуация вышла на позитивный путь», сообщил Эрдоган.

Он выразил надежду, что ситуацию удастся обсудить при личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган уточнил, что это может произойти в августе.

Президент Турции заявил, что готов стать посредником в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, передает «Радиоточка НСН».

