Эрдоган собрался обсудить с Путиным передачу командиров «Азова» Киеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить передачу Украине командиров националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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Эрдоган отметил, что до прошлой пятницы командиры батальона находились в Турции. Анкара получила запрос и дала на него положительный ответ, сказал президент республики в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

По его словам, Россия выступила с заявлениями из-за передаче командиров «Азова» Украине, но после получения Москвой деталей «ситуация вышла на позитивный путь», сообщил Эрдоган.

Он выразил надежду, что ситуацию удастся обсудить при личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган уточнил, что это может произойти в августе.

Президент Турции заявил, что готов стать посредником в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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