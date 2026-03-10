Жена Алибасова-младшего заявила о побоях и конфликте из-за дочери

Супруга Бари Алибасова-младшего Арина заявила, что муж избил ее и не пустил на день рождения их общей дочери. Инцидент закончился скандалом и вызовом полиции, сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, супруг не дает ей видеться с ребенком уже несколько месяцев. Она утверждает, что во время беременности он начал вести себя агрессивно, оскорблял ее, а позже выгнал из дома. Арина также заявила, что муж ранее угрожал забрать ребенка и, по ее словам, однажды силой отобрал у нее младенца.