Жена Алибасова-младшего заявила о побоях и конфликте из-за дочери

Супруга Бари Алибасова-младшего Арина заявила, что муж избил ее и не пустил на день рождения их общей дочери. Инцидент закончился скандалом и вызовом полиции, сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, супруг не дает ей видеться с ребенком уже несколько месяцев. Она утверждает, что во время беременности он начал вести себя агрессивно, оскорблял ее, а позже выгнал из дома. Арина также заявила, что муж ранее угрожал забрать ребенка и, по ее словам, однажды силой отобрал у нее младенца.

Сын Бари Алибасова заявил, что отцу стало плохо из-за высокой половой активности

Сам Бари Алибасов-младший отверг обвинения. В разговоре с журналистами он заявил, что не применял насилия и обвинил супругу в употреблении наркотиков. По его словам, проблемы в семье начались после предполагаемого «рецидива» у жены. Арина эти обвинения отрицает и утверждает, что прошла медицинское обследование, которое не выявило зависимости. Она также показала журналистам справки и документы о побоях.

По данным телеканала, в ситуации разбираются правоохранительные органы. Бракоразводный процесс между супругами продолжается, а в конце марта суд должен рассмотреть вопрос о месте проживания ребенка, передает «Радиоточка НСН».

