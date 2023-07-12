Эрдоган: Турция одобрит вступление Швеции в НАТО осенью

Турецкий лидер отметил, что Стокгольм должен передать Анкаре дорожную карту по вступлению в НАТО. По его словам, потом этот документ поступит в турецкий парламент.

«Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет, так как накопилось много международных соглашений, много законов», — добавил Эрдоган.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

