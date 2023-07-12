Эрдоган: Турция одобрит вступление Швеции в НАТО осенью
Турция всегда выступала за политику открытых дверей в НАТО и готова одобрить принятие Швеции в альянс, но не сможет этого сделать до октября, поскольку турецкий парламент до этого времени будет закрыт. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганна пресс-конференции по итогам саммита в Вильнюсе 12 июля, сообщает ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что Стокгольм должен передать Анкаре дорожную карту по вступлению в НАТО. По его словам, потом этот документ поступит в турецкий парламент.
«Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет, так как накопилось много международных соглашений, много законов», — добавил Эрдоган.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru