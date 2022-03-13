Салливан: США могут оказывать помощь Украине, несмотря на заявления РФ о конвоях
13 марта 202216:26
Белый дом полагает, что сможет оказывать помощь Украине, несмотря на заявления России о военных конвоях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.
В субботу, 12 марта, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что конвои с поставками иностранного оружия станут законными целями для российских Вооруженных сил.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru