Салливан: США могут оказывать помощь Украине, несмотря на заявления РФ о конвоях

Белый дом полагает, что сможет оказывать помощь Украине, несмотря на заявления России о военных конвоях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 12 марта, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что конвои с поставками иностранного оружия станут законными целями для российских Вооруженных сил.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.dialog.ua
ТЕГИ:ОружиеУкраинаРоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры