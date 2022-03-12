МИД России предупредил Украину, что конвои с оружием для Киева станут целями ВС РФ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал заявление для западной стороны. Он предупредил, что конвои с поставками иностранного оружия станут законными целями для российских Вооруженных сил, сообщает ТАСС.
«Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», — цитирует дипломата Газета.ru.
Ранее стало известно, что США ежедневно ведут поставки оружия на Украину. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РИА Новости.
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