Салливан отметил низшую точку в отношениях США и России

8 февраля 202012:25

Новый посол США в России Джон Салливан считает, что отношения между нашими государствами достигли низшей точки за прошедшие 30 лет. Дипломат отметил, что, таким образом, речь идет о периоде постсоветской истории России и времени после окончания холодной войны. Такое заявление Салливан сделал в интервью РБК.

Он указал на главную задачу, которую ставит перед собой на посту посла США в России, - улучшение отношений между странами. Салливан подчеркнул, что этого хочет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий», —заявил дипломат.

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Он также отметил, что уже ни раз подтвердил на встречах с представителями российского правительства свою приверженность к отрытому и транспарентному диалогу между двумя государствами, сообщает Газета.ru.

Напомним, кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул американский президент Дональд Трамп. 24 декабря Салливан принял присягу в новой должности.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.

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ФОТО: Twitter @SecPompeo
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