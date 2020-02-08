Салливан отметил низшую точку в отношениях США и России

Новый посол США в России Джон Салливан считает, что отношения между нашими государствами достигли низшей точки за прошедшие 30 лет. Дипломат отметил, что, таким образом, речь идет о периоде постсоветской истории России и времени после окончания холодной войны. Такое заявление Салливан сделал в интервью РБК.

Он указал на главную задачу, которую ставит перед собой на посту посла США в России, - улучшение отношений между странами. Салливан подчеркнул, что этого хочет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий», —заявил дипломат.