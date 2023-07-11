Салливан не стал называть сроки вступления Украины в НАТО
«Расписания» сроков вступления Украины в НАТО не существует. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Отвечая на вопрос о сроках членства Киева в Североатлантическом альянсе, политик указал, что не может назвать их.
«Сегодня утром союзники продолжат обсуждать предварительный характер процесса в отношении пути Украины», — цитирует Салливана ТАСС.
По мнению помощника президента США, союзники смогут прийти к консенсусу.
Ранее Financial Times, ссылаясь на советника Минобороны Украины, сообщила, что в Киеве понимают: членство в НАТО «не лежит на столе». По данным издания, на саммите альянса в Вильнюсе не удастся добиться «ничего по Украине», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru