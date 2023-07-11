Салливан не стал называть сроки вступления Украины в НАТО

Отвечая на вопрос о сроках членства Киева в Североатлантическом альянсе, политик указал, что не может назвать их.

«Сегодня утром союзники продолжат обсуждать предварительный характер процесса в отношении пути Украины», — цитирует Салливана ТАСС.

По мнению помощника президента США, союзники смогут прийти к консенсусу.

Ранее Financial Times, ссылаясь на советника Минобороны Украины, сообщила, что в Киеве понимают: членство в НАТО «не лежит на столе». По данным издания, на саммите альянса в Вильнюсе не удастся добиться «ничего по Украине», пишет «Свободная пресса».

