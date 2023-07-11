Байден в среду встретится с Зеленским в рамках саммита НАТО
Президент США Джо Байден 12 июля встретится с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее о такой встрече сообщили источники издания Politico. По их данным, американский лидер собирается убедить Зеленского в том, что Вашингтон добился максимально возможного результата по позиции союзников относительно Киева.
Также сообщалось, что Байден на полях саммита планирует провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинцев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов
- «Талибан» приостановил деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана
- CNN: Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО на следующей неделе
- Байден в среду встретится с Зеленским в рамках саммита НАТО
- Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 190 машин
- Марочко: ВСУ теряют до батальона в сутки, пытаясь прорвать оборону у Артемовска
- Марочко сообщил о существенном продвижении российских войск под Купянском
- Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по ВСУ под Авдеевкой
- Володин: Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям
- СМИ: В России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru