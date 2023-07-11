Байден в среду встретится с Зеленским в рамках саммита НАТО

Президент США Джо Байден 12 июля встретится с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее о такой встрече сообщили источники издания Politico. По их данным, американский лидер собирается убедить Зеленского в том, что Вашингтон добился максимально возможного результата по позиции союзников относительно Киева.

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Также сообщалось, что Байден на полях саммита планирует провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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