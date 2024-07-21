Сальдо: В Херсонской области готовы показать Западу правду о регионе

В Херсонской области готовы принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о действиях ВСУ в регионе. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на губернатора региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что в регионе «с радостью» покажут, как вернулись «на историческую родину в Россию». При этом политик добавил, что ВСУ регулярно обстреливают Херсонскую область, пытаясь помешать «налаживанию мирной жизни» в ней.

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Между тем, Сальдо также отметил, что в регионе не будут прилагать усилия для изменения мнения западных политиков о сложившейся там ситуации.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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