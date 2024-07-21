Сальдо: В Херсонской области готовы показать Западу правду о регионе
В Херсонской области готовы принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о действиях ВСУ в регионе. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на губернатора региона Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что в регионе «с радостью» покажут, как вернулись «на историческую родину в Россию». При этом политик добавил, что ВСУ регулярно обстреливают Херсонскую область, пытаясь помешать «налаживанию мирной жизни» в ней.
Между тем, Сальдо также отметил, что в регионе не будут прилагать усилия для изменения мнения западных политиков о сложившейся там ситуации.
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РИА Новости: ВСУ ежедневно теряют до 2500 человек на фронте
- Арестованные на Западе яхты россиян подверглись атакам
- Сальдо: В Херсонской области готовы показать Западу правду о регионе
- Хуситы нанесли удар по району Эйлата и американскому судну Pumba
- Рособрнадзор: Еще 122 школьника получили 100 баллов после пересдачи ЕГЭ
- Сальдо: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
- Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу здания
- Найдены новые доказательства причастности экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки
- Трамп заявил, что получил пулю за демократию
- Украина обещала заплатить подрывнику железной дороги под Рязанью $15 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru