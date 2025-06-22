Сальдо сообщил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе
В Херсонской области пресекаются попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах. Об этом в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, в пресечении попыток принимает участие группировка войск «Днепр». Политик добавил, что российские военные обладают возможностями технического наблюдения высокого уровня.
Ранее Министерство обороны России объявило о взятии под контроль населенного пункта Запорожье в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru