Сальдо сообщил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе

В Херсонской области пресекаются попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах. Об этом в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава региона Владимир Сальдо.

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По его словам, в пресечении попыток принимает участие группировка войск «Днепр». Политик добавил, что российские военные обладают возможностями технического наблюдения высокого уровня.

Ранее Министерство обороны России объявило о взятии под контроль населенного пункта Запорожье в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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