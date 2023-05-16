Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области в ВС РФ

«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС РФ и «бросают» их на передовые позиции», - отметил Сальдо.

По его словам, желающие принять участие в спецоперации жители Херсонской области могут вступить в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова. Подразделение входит в состав ВС РФ, напомнил Сальдо.

Врио главы региона ранее сообщил о скоплении группировки ВСУ на правом берегу Днепра, передает «Радиоточка НСН».

