Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области в ВС РФ
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей региона на службу в Вооруженные силы России. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.
«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС РФ и «бросают» их на передовые позиции», - отметил Сальдо.
По его словам, желающие принять участие в спецоперации жители Херсонской области могут вступить в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова. Подразделение входит в состав ВС РФ, напомнил Сальдо.
Врио главы региона ранее сообщил о скоплении группировки ВСУ на правом берегу Днепра, передает «Радиоточка НСН».
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