Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области в ВС РФ

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей региона на службу в Вооруженные силы России. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Сальдо опроверг слухи о высадке ВСУ на левом берегу Днепра

«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС РФ и «бросают» их на передовые позиции», - отметил Сальдо.

По его словам, желающие принять участие в спецоперации жители Херсонской области могут вступить в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова. Подразделение входит в состав ВС РФ, напомнил Сальдо.

Врио главы региона ранее сообщил о скоплении группировки ВСУ на правом берегу Днепра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывРоссийская АрмияХерсон

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