Сальдо: Мосты в Херсонской области будут охранять круглые сутки
В Херсонской области мосты и важные объекты жизнедеятельности будут взяты под круглосуточную охрану, сообщил в эфире радиостанции «Таврия» врио губернатора Владимир Сальдо.
По его словам, до этого будут отремонтированы все мосты и мостовые переходы, которых в области много. Отмечается, что все дороги и мосты будут взяты под военный контроль. На них будут дежурить специально обученные люди, которые будут заниматься охраной круглые сутки.
Ранее Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru