Сальдо: Мосты в Херсонской области будут охранять круглые сутки

По его словам, до этого будут отремонтированы все мосты и мостовые переходы, которых в области много. Отмечается, что все дороги и мосты будут взяты под военный контроль. На них будут дежурить специально обученные люди, которые будут заниматься охраной круглые сутки.

Ранее Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

