Сальдо: Мосты в Херсонской области будут охранять круглые сутки

В Херсонской области мосты и важные объекты жизнедеятельности будут взяты под круглосуточную охрану, сообщил в эфире радиостанции «Таврия» врио губернатора Владимир Сальдо.

Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения на Херсонщине

По его словам, до этого будут отремонтированы все мосты и мостовые переходы, которых в области много. Отмечается, что все дороги и мосты будут взяты под военный контроль. На них будут дежурить специально обученные люди, которые будут заниматься охраной круглые сутки.

Ранее Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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