Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра

Он отметил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега. Постройкам причинен сильный ущерб, сообщил врио губернатора.

«На левом берегу начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территорий», - уточнил он.

По его словам, разрушение плотины нанесло правому берегу Днепра не меньший ущерб, чем левому.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Погиб 41 человек, около восьми тысяч эвакуировали, передает «Радиоточка НСН».

