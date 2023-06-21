Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в нижнем течении Днепра произошла экологическая катастрофа, написал в своем Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега. Постройкам причинен сильный ущерб, сообщил врио губернатора.
«На левом берегу начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территорий», - уточнил он.
По его словам, разрушение плотины нанесло правому берегу Днепра не меньший ущерб, чем левому.
Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Погиб 41 человек, около восьми тысяч эвакуировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru