Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения на Херсонщине
В Херсонской области завершилась активная фаза наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что в Новокаховском и Алешковском округах вода сошла почти полностью. В Голой Пристани подтопление составляет пять сантиметров, передает RT.
Сальдо сообщил, что за минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился на четыре метра.
«За все время чрезвычайной ситуации с подтопленных территорий вывезено почти 8 тыс. человек, в том числе 581 ребенок и 280 маломобильных граждан», - рассказал врио губернатора.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, отмечает «Радиоточка НСН».
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