Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения на Херсонщине

Он уточнил, что в Новокаховском и Алешковском округах вода сошла почти полностью. В Голой Пристани подтопление составляет пять сантиметров, передает RT.

Сальдо сообщил, что за минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился на четыре метра.

«За все время чрезвычайной ситуации с подтопленных территорий вывезено почти 8 тыс. человек, в том числе 581 ребенок и 280 маломобильных граждан», - рассказал врио губернатора.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, отмечает «Радиоточка НСН».

