В Белоруссии будут судить подписчиков «экстремистских» Telegram-каналов
Правительство Белоруссии приняло постановление, согласно которому экстремистскими формированиями можно будет признавать «незарегистрированные группы граждан», в том числе подписчиков Telegram-каналов и соцсетей, сообщает республиканское Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).
В сообщении уточняется, что речь идёт о группах граждан, «осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях, признанных экстремистскими формированиями».
Согласно статье белорусского Уголовного кодекса, за данную деятельность предусмотрено до семи лет лишения свободы. Отметим, что в Белоруссии «экстремистскими» признаны более 100 телеграм-каналов, большинство из которых критикуют президента республики Александра Лукашенко.
Ранее белорусские следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, речь идёт о статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица», сообщает RT.
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