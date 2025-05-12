Европейские лидеры предупредили, что Москву ждут «более жесткие ограничения», чем ранее. Подобная риторика Макрона и коллег вызвала недоумение в России, но внимание журналистов еще больше привлек обратный путь политиков из Киева.

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

Репортеры застали Стармера, Мерца и Макрона за странным занятием в купе на обратном пути из Киева. Канцлер ФРГ Мерц быстро спрятал ложку или пластиковую трубочку, а президент Франции — какой-то сверток. После этого европейские политики несколько минут «неловко» молчали. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Ситуацию публично прокомментировали на французском телеканале La Chaîne Info, а затем и во всем мире. Под появившимся видео одни пользователи соцсетей предположили, что европейские лидеры устроили себе не просто поездку, а наркотический трип. Другие интересуются, где в это время был Дональд Туск. Третьи считают, что журналисты преувеличивают.

На неоднозначное поведение европейских политиков быстро отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы "имеющие глаза да увидели"», - написала она.

Она также вспомнила свою беседу с одним западным послом в 2022 году, который сообщил ей, что для европейских политиков «употребление» - это норма.