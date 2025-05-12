«Сахар или что?»: Поездка Макрона и Мерца в Киев закончилась «белым свертком»
Глава РФПИ прокомментировал видео Макрона и Мерца из поезда с «подозрительным» белым свертком, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила европейских политиков в употреблении наркотиков.
10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих».
В совместном заявлении они поддержали призыв президента США Дональда Трампа к полному прекращению огня на Украине на 30 дней. Политики полагают, что это создаст «пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».
«Мы готовы помочь с переговорами. Если вы не будете соблюдать режим прекращения огня, будут введены дополнительные санкции», — пригрозил Макрон, обращаясь к России.
Европейские лидеры предупредили, что Москву ждут «более жесткие ограничения», чем ранее. Подобная риторика Макрона и коллег вызвала недоумение в России, но внимание журналистов еще больше привлек обратный путь политиков из Киева.
НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ
Репортеры застали Стармера, Мерца и Макрона за странным занятием в купе на обратном пути из Киева. Канцлер ФРГ Мерц быстро спрятал ложку или пластиковую трубочку, а президент Франции — какой-то сверток. После этого европейские политики несколько минут «неловко» молчали. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Ситуацию публично прокомментировали на французском телеканале La Chaîne Info, а затем и во всем мире. Под появившимся видео одни пользователи соцсетей предположили, что европейские лидеры устроили себе не просто поездку, а наркотический трип. Другие интересуются, где в это время был Дональд Туск. Третьи считают, что журналисты преувеличивают.
На неоднозначное поведение европейских политиков быстро отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы "имеющие глаза да увидели"», - написала она.
Она также вспомнила свою беседу с одним западным послом в 2022 году, который сообщил ей, что для европейских политиков «употребление» - это норма.
МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТ?
Позднее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уточнила у знатоков, что это за ложечка, и выступила с однозначным вердиктом:
«Знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется снаффспун. Это ложечка для кокаина. А здравый смысл подсказывает, что так одновременно решительно и испуганно прячут или сигареты в 14 лет от мамы, или кокаин в 47 лет от общественности», - написала она.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев также прокомментировал вызывающие вопросы кадры с европейскими политиками, допустив, что это мог быть не сахар.
«Этот видеоматериал подлинный или же он был создан с помощью искусственного интеллекта? Если он настоящий, то что мы видим — сахар или что-то иное? Если это нечто иное, то это может многое объяснить в контексте последних идей и предложений», — написал он.
Елисейский дворец прокомментировал историю с видео из поезда только утром 12 мая. Лежавший на столе белый предмет, согласно заявлению, это не пакетик от наркотиков, а простая бумажная салфетка (якобы именно она на том видео). Сообщения про наркотики, по оценке Елисейского дворца, это «фейковые новости», которые распространяют «враги Франции».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
- СМИ: Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам
- Отсрочку по уплате налогов для курских бизнесменов продлили на год
- Россия вдвое увеличила закупки клубники из Китая
- Индия открыла 32 закрытых из-за обострения с Пакистаном аэропорта
- Рубио назвал приоритетом США по Украине немедленное прекращение огня
- В курортном поселке в Приморье более тысячи человек остались без горячей воды
- Катар рассматривает возможность подарить Трампу Boeing 747-8
- Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА
- ФСБ: В Новокузнецке арестовали подростка, готовившего теракт в военкомате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru