Садист и психопат. Сванидзе поспорил с Мединским о методах Сталина
Историк, тележурналист Николай Сванидзе, в эфире НСН заявил об опасности оправдания людоедской системы террора, существенное влияние на которую оказал лично Сталин.
Причиной репрессий 1930-х годов в СССР была не личность Иосифа Сталина, а сама общественно-политическая система, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» выразил помощник президента России Владимир Мединский.
«Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. <...> Причиной является система, которая была порождена после 1917-го года. И эта система – дальше об этом можно говорить долгими часами – в конечном счете и привела к маховику репрессий, который, безусловно, является преступным», - сказал Мединский.
Историк, тележурналист Николай Сванидзе, внук родственника первой жены Сталина Екатерины Сванидзе, в эфире НСН согласился, что нельзя всю вину за большевистский террор возлагать на одного Сталина.
«Созданная после 1917 года общественная система была очень экстремистская. В конечном счете, террористическая, людоедская. И репрессии начались гораздо раньше Сталина, при Ленине, собственно, сразу после революции. И продолжались во время Гражданской войны и после нее. Но личность Сталина наложила отпечаток на этот тренд, усилила его. От человека очень многое зависит. Особенно, когда он единолично управляет государством. Сталин был человеком очень подозрительным, болезненно подозрительным, жестоким вплоть до садизма. Я считаю, что не совсем психически адекватным. Это, несомненно, наложило отпечаток на систему. Если бы на его месте был другой человек, Бухарин или кто-то другой, система была бы значительно более мягкой, и таких размеров террор бы не достиг. Поэтому, я думаю, здесь обе причины. И более объективная, связанная с характером системы, и более субъективная, связанная с личностью Сталина», - сказал Сванидзе.
По его мнению, Мединский попытался оправдать сталинские методы управления страной.
«Тут речь идет не о личности Сталина. Она здесь не очень интересна. Речь идет об оправдании его методов, им созданной системы. Это опасно. Если мы будем оправдывать систему террора, систему, когда «паровоз» нашего развития топится живыми людьми, нашими гражданами, когда государственный или псевдогосударственный интерес ставится выше интересов человека. Когда говорят: да, погубили 100 тысяч, зато построили доменную печь. Такое оправдание опасно повторением этого кровавого режима. Даст Бог, он никогда не будет таким кровавым, я в это верю. Но само по себе пренебрежение человеком опасно», - подчеркнул собеседник НСН.
По оценкам историков, только в годы «Большого террора» в 1937-1938 годах было расстреляно без суда свыше 700 тысяч человек.
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