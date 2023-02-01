Саакашвили в суде завещал похоронить его сердце в Киеве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед судом, попросил захоронить его сердце в столице Украины. Политик принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из частной медицинской клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит курс лечения, отбывая приговор.

Городской суд Тбилиси рассматривает ходатайства адвокатов Саакашвили об отсрочке приговора или освобождении подсудимого по состоянию здоровья.

«Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил экс-президент на украинском языке.