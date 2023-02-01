Саакашвили в суде завещал похоронить его сердце в Киеве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед судом, попросил захоронить его сердце в столице Украины. Политик принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из частной медицинской клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит курс лечения, отбывая приговор.
Городской суд Тбилиси рассматривает ходатайства адвокатов Саакашвили об отсрочке приговора или освобождении подсудимого по состоянию здоровья.
«Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил экс-президент на украинском языке.
С 2015 года Михаил Саакашвили проживал на Украине, получив гражданство этой страны. Там он занимал должности главы Исполкома Национального совета реформ, председателя Одесской областной госадминистрации, советника президента республики. Экс-президент Грузии тайно вернулся на родину в 2021 году, где его вычислили и задержали, отправив под стражу. В республики он проходит обвинемым сразу по нескольким уголовным делам.
В ходе судебного заседания директор клиники «Вивамед» утверждал, что, если 55-летний политик будет и дальше терять в весе и не получит лечение, то может умереть. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам Саакашвили для подтверждения своего измождённого состояния поднял майку, чтобы показать, насколько похудел.
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