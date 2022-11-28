Адвокат: в организме Саакашвили обнаружили мышьяк

Адвокат Шалва Хачапуридзе, представляющий интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что в организме его клиента были найдены следы тяжёлого металла - мышьяка, сообщает РИА Новости.

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«Анализы ногтей пока не получали, они придут сегодня. Но по телефонному разговору выяснилось, что выявлено еще одно вещество - мышьяк», - отметил юрист.

Ранее врач и глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могли отравить, в результате экспертизы, которую провели совместно с иностранными экспертами, в организме политика были выявлены следы трёх тяжёлых металлов, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеГрузияМихаил Саакашвили
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