Саакашвили стал главой исполкома Национального совета реформ Украины

Экс-глава Одесской области и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили занял пост председателя исполкома Национального совета реформ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского опубликован на его сайте. Зеленский поздравил Саакашвили с новой должностью и выразил уверенность, что он поможет в реализации важных изменений в стране.

Заместителем Саакашвили назначен Александр Ольшанский, уточняет агентство.

Ранее украинский политолог, экс-советник президент Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН предположил, что Саакашвили в итоге может возглавить правительство страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСаакашвили
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