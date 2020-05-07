Саакашвили стал главой исполкома Национального совета реформ Украины

Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского опубликован на его сайте. Зеленский поздравил Саакашвили с новой должностью и выразил уверенность, что он поможет в реализации важных изменений в стране.

Заместителем Саакашвили назначен Александр Ольшанский, уточняет агентство.

Ранее украинский политолог, экс-советник президент Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН предположил, что Саакашвили в итоге может возглавить правительство страны.

