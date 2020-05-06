Экс-советник президента предрек Саакашвили пост и.о. премьера Украины

«Этот орган точно не является органом исполнительной власти. Но, так как у него не было шансов войти в кабинет министров, решили таким образом под него подстроить межведомственный координационный орган с выходом на президента и определенными полномочиями, чтобы он мог оказывать давление на премьера и, я думаю, на главу Национального банка, на глав областных администраций. И, видимо, планируется, что он будет работать в очень тесном контакте с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком. Я думаю, что сама идея поднять Саакашвили – это идея Ермака. Фактически, это формирование со стороны Зеленского неформальной параллельной ветки власти, чтобы узурпировать исполнительную власть в Украине. Другими словами, подготовка переворота, антиконституционные действия. Я предполагаю, что назначение Саакашвили приведет к открытому конфликту между премьер-министром Денисом Шмыгалем и кабинетом министров, и Зеленским, однозначно. К тому же, Саакашвили человек амбициозный, мягко говоря, поэтому он кинется на главу Нацбанка. Его туда отправят, чтобы они включили станок, так как в бюджете нет денег. Так что конфликты с главой Нацбанка начнутся обязательно. На глав областных администраций он будет пытаться давить, чтобы они, в свою очередь, начали репрессии против непокорных мэров. То есть, на этом этапе ему дадут карт-бланш, чтобы он попытался сформировать исполнительную вертикаль под Зеленского. Конечно же, он будет лоялен к Зеленскому и Ермаку, он понимает, что это его последняя попытка. А учитывая, что Ермак уже лег под демократическую партию США, мы можем говорить, что назначение Саакашвили – это условие мирового-финансового клуба, чтобы МВФ дал денег для выплаты долгов. Видимо, сошлись, что Саакашвили может быть таким гарантом. И задача его взять все ниточки на себя, убрать Шмыгаля, когда все якобы начнет рушиться, и тогда его назначат исполняющим обязанности премьер-министра. Я думаю, будет такая схема», – говорит он.

Ранее СМИ сообщили о падении рейтинга Владимира Зеленского. Так, в конце апреля, за Зеленского, в случае проведения выборов, готовы были отдать голоса 42 процента украинцев. Годом ранее за него проголосовали более 73 процентов избирателей. Но глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил, что в действительно падает рейтинг президентской партии.

