«Пустили козла в огород». Мухин о вице-премьере Саакашвили

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума подготовила третий пакет антикризисных мер

Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль. Это часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству. Они могут войти в третий пакет антикризисных законов.

Алексей Мухин: «Хотелось бы, правда, чтобы и Госдума, и правительство форсировали, принимая подобного рода инициативы. И такие мероприятия должны поддерживать падающую экономику, иначе мы будем умирать сначала от вирусной инфекции, а затем уже от голода», – отмечает в беседе с НСН Алексей Мухин.

2

В России возведут новую инфекционную больницу

Президент России Владимир Путин поручил построить новую инфекционную больницу в Воронежской области. 

Алексей Мухин: «В Москве она уже стоит и принимает новых пациентов, военные разворачивают госпитали по всей России, их 16. Гражданские власти подключились к этому процессу, думаю, это не последний вирус на нашей с вами жизни», – говорит он НСН.

3

Премьер-министр Австралии призвал к реформе ВОЗ

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к реформе Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что специалисты ВОЗ должны получить такие же полномочия, как инспекторы ООН по вооружениям. Это усилит потенциал организации в борьбе со вспышками заболеваний в будущем.

Алексей Мухин: «Тем временем, ВОЗ надеется на возобновление финансирования со стороны США», – комментирует он в эфире НСН

4

Саакашвили снова у власти Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили пост вице-премьера по вопросам реформ.

Алексей Мухин: «Что называется, запустили козла в огород. Конфликтная составляющая деятельности Саакашвили в руководстве Украины говорит сама за себя. Думаю, будет весело», – рассуждает политолог вместе с НСН.

5

В России появится единый центр фиксации нарушений ПДД

В России введут единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД. Он будет объединять информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России.

Алексей Мухин: «Такое дистанционное наказание, без участия инспекторов ДПС, на мой взгляд, является, с одной стороны, дисциплинирующей мерой, с другой стороны, профилактической мерой от коррупции», – делится он своим мнением со слушателями НСН.

6

Экс-узники концлагерей попросили СК расследовать действия финских оккупантов

Экс-узники концлагерей в Карелии попросили Следственный комитет расследовать действия финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Авторы обращения отметили, что финские захватчики разделяли мирное население «по национальному признаку и подвергали насилию и истреблению».

Алексей Мухин: «Непринято вспоминать о тех европейских народах, которые в составе Вермахта вторгались на территорию России. Историческая память у россиян долгая», – подытоживает в интервью НСН Алексей Мухин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиАвторские НовостиАлексей Мухин
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