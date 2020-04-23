«Пустили козла в огород». Мухин о вице-премьере Саакашвили
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума подготовила третий пакет антикризисных мер
Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль. Это часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству. Они могут войти в третий пакет антикризисных законов.
Алексей Мухин: «Хотелось бы, правда, чтобы и Госдума, и правительство форсировали, принимая подобного рода инициативы. И такие мероприятия должны поддерживать падающую экономику, иначе мы будем умирать сначала от вирусной инфекции, а затем уже от голода», – отмечает в беседе с НСН Алексей Мухин.
В России возведут новую инфекционную больницу
Президент России Владимир Путин поручил построить новую инфекционную больницу в Воронежской области.
Алексей Мухин: «В Москве она уже стоит и принимает новых пациентов, военные разворачивают госпитали по всей России, их 16. Гражданские власти подключились к этому процессу, думаю, это не последний вирус на нашей с вами жизни», – говорит он НСН.
Премьер-министр Австралии призвал к реформе ВОЗ
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к реформе Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что специалисты ВОЗ должны получить такие же полномочия, как инспекторы ООН по вооружениям. Это усилит потенциал организации в борьбе со вспышками заболеваний в будущем.
Алексей Мухин: «Тем временем, ВОЗ надеется на возобновление финансирования со стороны США», – комментирует он в эфире НСН.
Саакашвили снова у власти Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили пост вице-премьера по вопросам реформ.
Алексей Мухин: «Что называется, запустили козла в огород. Конфликтная составляющая деятельности Саакашвили в руководстве Украины говорит сама за себя. Думаю, будет весело», – рассуждает политолог вместе с НСН.
В России появится единый центр фиксации нарушений ПДД
В России введут единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД. Он будет объединять информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России.
Алексей Мухин: «Такое дистанционное наказание, без участия инспекторов ДПС, на мой взгляд, является, с одной стороны, дисциплинирующей мерой, с другой стороны, профилактической мерой от коррупции», – делится он своим мнением со слушателями НСН.
Экс-узники концлагерей попросили СК расследовать действия финских оккупантов
Экс-узники концлагерей в Карелии попросили Следственный комитет расследовать действия финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Авторы обращения отметили, что финские захватчики разделяли мирное население «по национальному признаку и подвергали насилию и истреблению».
Алексей Мухин: «Непринято вспоминать о тех европейских народах, которые в составе Вермахта вторгались на территорию России. Историческая память у россиян долгая», – подытоживает в интервью НСН Алексей Мухин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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