«Пустили козла в огород». Мухин о вице-премьере Саакашвили

Алексей Мухин : «Непринято вспоминать о тех европейских народах, которые в составе Вермахта вторгались на территорию России. Историческая память у россиян долгая», – подытоживает в интервью НСН Алексей Мухин.

Алексей Мухин : «Такое дистанционное наказание, без участия инспекторов ДПС, на мой взгляд, является, с одной стороны, дисциплинирующей мерой, с другой стороны, профилактической мерой от коррупции», – делится он своим мнением со слушателями НСН .

В России введут единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД. Он будет объединять информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России.

Алексей Мухин : «Что называется, запустили козла в огород. Конфликтная составляющая деятельности Саакашвили в руководстве Украины говорит сама за себя. Думаю, будет весело», – рассуждает политолог вместе с НСН .

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к реформе Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что специалисты ВОЗ должны получить такие же полномочия, как инспекторы ООН по вооружениям. Это усилит потенциал организации в борьбе со вспышками заболеваний в будущем.

Алексей Мухин : «В Москве она уже стоит и принимает новых пациентов, военные разворачивают госпитали по всей России, их 16. Гражданские власти подключились к этому процессу, думаю, это не последний вирус на нашей с вами жизни», – говорит он НСН .

Алексей Мухин : «Хотелось бы, правда, чтобы и Госдума, и правительство форсировали, принимая подобного рода инициативы. И такие мероприятия должны поддерживать падающую экономику, иначе мы будем умирать сначала от вирусной инфекции, а затем уже от голода», – отмечает в беседе с НСН Алексей Мухин.

Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль. Это часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству. Они могут войти в третий пакет антикризисных законов.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.