Саакашвили прибыл в Грузию
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о прибытии на родину через восемь лет после отъезда.
«Доброе утро, Грузия. Я уже в Грузии спустя восемь лет», — написал политик на странице в Facebook.
Ранее Саакашвили сообщил, что приедет в Грузию, чтобы поддержать граждан в период выборов в местные органы власти 2 октября.
При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшего главу государства арестуют и отправят в тюрьму, «как только нога Саакашвили ступит на нашу землю», напоминает RT.
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