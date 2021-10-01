Саакашвили прибыл в Грузию

«Доброе утро, Грузия. Я уже в Грузии спустя восемь лет», — написал политик на странице в Facebook.

Ранее Саакашвили сообщил, что приедет в Грузию, чтобы поддержать граждан в период выборов в местные органы власти 2 октября.

При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшего главу государства арестуют и отправят в тюрьму, «как только нога Саакашвили ступит на нашу землю», напоминает RT.

