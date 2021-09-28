Саакашвили заявил, что купил билет в Тбилиси на 2 октября

Как пишет агентство, политик опубликовал соответствующее видеообращение на своей странице в Facebook, прикрепив скриншот купленного билета.

Саакашвили заявил, что прибудет в Грузию для поддержи граждан страны, поскольку 2 октября в стране пройдут выборы в местные органы власти.

В настоящее время Саакашвили занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В Грузии он проходит по ряду уголовных дел, власти страны заявляли о намерении задержать политика, как только он приедет в страну.

