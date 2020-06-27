Саакашвили отказался считать Украину государством
Глава украинского исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что на Украине вместо государства есть «куча чиновников» со своими начальниками. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Саакашвили отказался считать, что на Украине есть государство, отмечает RT.
«На Украине нет государства. На Украине есть чиновники, которые именем несуществующего государства... Государство — это то, которое прикрывает всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — заявил сказал он.
Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил угрозу пандемии коронавируса в стране для команды президента Украины Владимира Зеленского, но усомнился, что на Украине исчезнет государственность.
«Руководство Украины в лице Зеленского, партии «Слуга народа», главы Верховной Рады, премьер-министра к этому не готово и не в состоянии эту угрозу устранить в силу своей некомпетентности, глупости и жадности. Это правда. И если эпидемия в ближайшее время не прекратится, встанет вопрос об их отстранении от власти. Но за последние 30 лет поменялось много президентов и премьеров, а Украина, слава богу, функционирует», - сказал политолог.
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