Саакашвили отказался считать Украину государством

«На Украине нет государства. На Украине есть чиновники, которые именем несуществующего государства... Государство — это то, которое прикрывает всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — заявил сказал он.

Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил угрозу пандемии коронавируса в стране для команды президента Украины Владимира Зеленского, но усомнился, что на Украине исчезнет государственность.

«Руководство Украины в лице Зеленского, партии «Слуга народа», главы Верховной Рады, премьер-министра к этому не готово и не в состоянии эту угрозу устранить в силу своей некомпетентности, глупости и жадности. Это правда. И если эпидемия в ближайшее время не прекратится, встанет вопрос об их отстранении от власти. Но за последние 30 лет поменялось много президентов и премьеров, а Украина, слава богу, функционирует», - сказал политолог.

