Саакашвили объявил голодовку после задержания

Политик выдвинул требование о встречи с украинским консулом. По словам омбудсмена Грузии Нино Ломджарии, Саакашвили не соглашается с приговорами и обвинениями против него и считает себя политическим заключенным.

Ранее нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос о помиловании задержанного в пятницу экс-главу страны Михаила Саакашвили, заявила, что никогда этого не сделает.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. По имеющимся данным, он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы.