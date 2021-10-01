Саакашвили объявил голодовку после задержания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме после своего задержания на родине, передает ТАСС.

Зеленский выразил беспокойство по поводу задержания Саакашвили

Политик выдвинул требование о встречи с украинским консулом. По словам омбудсмена Грузии Нино Ломджарии, Саакашвили не соглашается с приговорами и обвинениями против него и считает себя политическим заключенным.

Ранее нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос о помиловании задержанного в пятницу экс-главу страны Михаила Саакашвили, заявила, что никогда этого не сделает.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. По имеющимся данным, он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Денис Петров
ТЕГИ:ГрузияСаакашвили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры