Саакашвили объявил голодовку после задержания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме после своего задержания на родине, передает ТАСС.
Политик выдвинул требование о встречи с украинским консулом. По словам омбудсмена Грузии Нино Ломджарии, Саакашвили не соглашается с приговорами и обвинениями против него и считает себя политическим заключенным.
Ранее нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос о помиловании задержанного в пятницу экс-главу страны Михаила Саакашвили, заявила, что никогда этого не сделает.
Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. По имеющимся данным, он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- В Белом доме назвали ужасающим число смертей от COVID в США
- Саакашвили объявил голодовку после задержания
- Лукашенко: при угрозе Белоруссии мы посадим любой самолет в республике
- Песков: Путин не планирует поздравлять потомка Романовых с венчанием
- Украина признала, что «Газпром» не нарушил контракт в ситуации с Венгрией
- Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
- Грипп и ОРВИ могут потеснить коронавирус по заболеваемости
- Лифт с женщиной рухнул с 15 этажа в Москве
- Без паники: Подмосковье выпустило памятку на случай, если заблудились в лесу
- Зеленский выразил беспокойство по поводу задержания Саакашвили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru