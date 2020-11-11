«Победа, но не триумф». В Баку рассказали, что сделают с Карабахом

Политолог напомнил, что в ближайшие недели и месяцы предстоят переговоры по многим вопросам.

«Например, как будут действовать азербайджанские законы на неподконтрольных пока территориях, в том числе, в Степанакерте. Мы очень заинтересованы в том, чтобы армяне в будущем мирно жили в Азербайджане, но они должны принять гражданство. Есть вопрос по поводу миротворцев. Люди помнят, что в 1990-х советская армия не смогла предотвратить войну. Поэтому есть опасения, но в целом люди ждут позитива», - заявил Джафарли.

Он также рассказал, ожидает ли Баку реванша со стороны Еревана.

«Шаги, которые предпримет Армения в ближайшие дни и недели, станут решающими. В Ереване идут митинги, есть большое недовольство. Часть общества требует отмены соглашения. Все будет зависеть от того, каким образом Армения переварит произошедшее. Если соглашение остается в силе, тогда зарождается маленькая надежда на будущий мирный договор. После этого оба народа смогут мирно существовать на одной территории. Мы понимаем, что географию нельзя изменить, и обе страны всегда будут соседями», - отметил политолог.

Джафарли также рассказал, как в Азербайджане оценивают роль России в завершении войны.

«В Азербайджане в целом позитивно оценивают роль России в данной ситуации. Все думали, что Россия остановит конфликт еще до того, как Азербайджан вернет территории. Но в соглашении есть важные моменты насчет возврата территорий и есть конкретные сроки. В Баку понимают, что, скорее всего, именно Москва надавила на Ереван, чтобы они согласились на эти условия, чтобы перестали гибнуть молодые ребята», - резюмировал он.

Между тем, несогласные с соглашением в Ереване выдвинули премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум: он должен уйти в добровольную отставку до полуночи 11 ноября. Организаторы протеста заявили, что если этого не произойдет, то «вопрос ухода Пашиняна попытаются решить» до вечера следующего дня.

