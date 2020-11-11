«Победа, но не триумф». В Баку рассказали, что сделают с Карабахом
Азербайджанский политолог заявил в эфире НСН, что победа Баку в войне пока еще не решила территориальный спор в Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победном окончании войны в Нагорном Карабахе. На встрече с военнослужащими глава государства отметил, что противостояние завершилось «победой Азербайджана». Алиев также заявил, что в Карабахе будет проведена оценка ущерба, после чего Баку потребует от Еревана компенсации.
Азербайджанский политолог Натиг Джафарли в эфире НСН рассказал, можно ли говорить о полной победе Азербайджана в Карабахе без взятия столицы Степанакерта.
«Всего два-три месяца назад ни народ, ни политики не могли себе представить, что в середине ноября Шуша и несколько районов будут освобождены от оккупации. В этом смысле 44 дня военных действий принесли успех. Особенно ценно освобождение Шуши, так как город является одним из важнейших культурных центров азербайджанской нации. Это победа, но не триумф, конечно. Вопрос Нагорного Карабаха не разрешился окончательно», - сказал он.
Политолог напомнил, что в ближайшие недели и месяцы предстоят переговоры по многим вопросам.
«Например, как будут действовать азербайджанские законы на неподконтрольных пока территориях, в том числе, в Степанакерте. Мы очень заинтересованы в том, чтобы армяне в будущем мирно жили в Азербайджане, но они должны принять гражданство. Есть вопрос по поводу миротворцев. Люди помнят, что в 1990-х советская армия не смогла предотвратить войну. Поэтому есть опасения, но в целом люди ждут позитива», - заявил Джафарли.
Он также рассказал, ожидает ли Баку реванша со стороны Еревана.
«Шаги, которые предпримет Армения в ближайшие дни и недели, станут решающими. В Ереване идут митинги, есть большое недовольство. Часть общества требует отмены соглашения. Все будет зависеть от того, каким образом Армения переварит произошедшее. Если соглашение остается в силе, тогда зарождается маленькая надежда на будущий мирный договор. После этого оба народа смогут мирно существовать на одной территории. Мы понимаем, что географию нельзя изменить, и обе страны всегда будут соседями», - отметил политолог.
Джафарли также рассказал, как в Азербайджане оценивают роль России в завершении войны.
«В Азербайджане в целом позитивно оценивают роль России в данной ситуации. Все думали, что Россия остановит конфликт еще до того, как Азербайджан вернет территории. Но в соглашении есть важные моменты насчет возврата территорий и есть конкретные сроки. В Баку понимают, что, скорее всего, именно Москва надавила на Ереван, чтобы они согласились на эти условия, чтобы перестали гибнуть молодые ребята», - резюмировал он.
Между тем, несогласные с соглашением в Ереване выдвинули премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум: он должен уйти в добровольную отставку до полуночи 11 ноября. Организаторы протеста заявили, что если этого не произойдет, то «вопрос ухода Пашиняна попытаются решить» до вечера следующего дня.
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