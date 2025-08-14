Песков: Документа по итогам саммита на Аляске не планируется

Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам встречи своих лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить новые санкции против РФ

Он отметил, что для этого «ничего не готовилось».

«Пресс-конференцию двух президентов мы точно ожидаем», - заключил представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет «ознакомительной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
