«Только сила!» Военный эксперт призвал припугнуть США ракетами на Кубе

Хорошей мерой для сдерживания США назвал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле.

«Если американцы отказываются от гарантии неразмещения своих ударных вооружений вблизи российских границ, то мы имеем право поместить свои соответствующие вооружения в любых дружественных странах, если такие найдутся вблизи границ Америки. США будут угрожать вторым Карибским кризисом. Ну и что, они сами провоцируют нас на такие действия. Карибский кризис начинался с того, что американцы разместили в Турции свои ракеты. После того, как мы их разместили на Кубе, состоялись переговоры, очень тревожные, нервные. Но в итоге мы убрали ракеты с Кубы, они - из Турции. Только так. Сколько можно быть наивными и считать, что письменная гарантия остановит США и НАТО от отказа от этих гарантий как только это станет им невыгодно. Вся история подтверждает, что Запад системно недоговороспособен. Только сила», - считает военный эксперт.

Ранее в понедельник, 17 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность размещения российских войск на Кубе и в Венесуэле. По его словам, «в контексте нынешней ситуации, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность», отметив, что в Латинской Америке речь идет о суверенных государствах.

И Кубу, и Венесуэлу Прохватилов считает удачными вариантами для размещения российских военных и вооружений, несмотря на нестабильную политическую обстановку в последней. Эксперт подчеркнул, что в этом случае международное право не будет нарушено.