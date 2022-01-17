«Только сила!» Военный эксперт призвал припугнуть США ракетами на Кубе
Старший научный сотрудник Академии военных наук считает Запад «системно недоговороспособным», а размещение ракет РФ на Кубе и в Венесуэле станет лучшей гарантией безопасности.
Хорошей мерой для сдерживания США назвал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле.
«Если американцы отказываются от гарантии неразмещения своих ударных вооружений вблизи российских границ, то мы имеем право поместить свои соответствующие вооружения в любых дружественных странах, если такие найдутся вблизи границ Америки. США будут угрожать вторым Карибским кризисом. Ну и что, они сами провоцируют нас на такие действия. Карибский кризис начинался с того, что американцы разместили в Турции свои ракеты. После того, как мы их разместили на Кубе, состоялись переговоры, очень тревожные, нервные. Но в итоге мы убрали ракеты с Кубы, они - из Турции. Только так. Сколько можно быть наивными и считать, что письменная гарантия остановит США и НАТО от отказа от этих гарантий как только это станет им невыгодно. Вся история подтверждает, что Запад системно недоговороспособен. Только сила», - считает военный эксперт.
Ранее в понедельник, 17 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность размещения российских войск на Кубе и в Венесуэле. По его словам, «в контексте нынешней ситуации, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность», отметив, что в Латинской Америке речь идет о суверенных государствах.
И Кубу, и Венесуэлу Прохватилов считает удачными вариантами для размещения российских военных и вооружений, несмотря на нестабильную политическую обстановку в последней. Эксперт подчеркнул, что в этом случае международное право не будет нарушено.
«Безусловно, в первую очередь называют Венесуэлу, Кубу (для размещения российских ракет - НСН). На мой взгляд, в Венесуэле непростая социально-политическая обстановка, но я не вижу причин, почему бы там не появиться нашим “музыкантам” (так называют небезызвестные ЧВК Вагнера). Вооружение у них может быть самое различное, а адаптироваться в непростой партизанской среде они умеют. Пока этого не было, но почему бы такую возможность не реализовать? С ракетным вооружением там нужно быть осторожным, потому что там непростая обстановка. Что касается Кубы, то если ее власти не будут возражать, то разместить там ракеты, которые могут в короткое подлетное время поразить крупные города Америки и их центр управления, безусловно, следует. Это очень хорошая мера. Куба суверенное государство, она размещает у себя все, что хочет, как и Венесуэла. США не нравятся власти ни той ни другой. Международное право допускает такую возможность», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
По мнению Прохватилова, для стабилизации политической ситуации также российские АПЛ могли бы находиться на постоянной основе в международных водах у берегов США.
«Хорошей возможностью проекции военно-морской силы могло бы быть постоянное морское дежурство АПЛ как с баллистическими ядерными ракетами, так и с крылатыми ракетами “Циркон” в международных водах вблизи побережья Америки. Там периодически всплывают и “радуют” ньюйоркцев наши подводные лодки. А почему бы это не сделать на постоянной основе? И нашим войскам хороший тренинг, боевая подготовка», - уверен старший научный сотрудник Академии военных наук.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Путин поручил региональным властям контролировать модернизацию здравоохранения
- Мясников рассказал о пользе кофе в борьбе с инфарктом
- Лавров: для Украины нет альтернативы Минским соглашениям
- Глава МИД Германии пригрозила мерами против «Северного потока — 2» при эскалации
- Состояние богатейших людей мира удвоилось за время пандемии
- Первый случай заражения «омикроном» выявили в Крыму
- Столтенберг рассказал о причине расширения НАТО на восток
- Сын Леонида Куравлёва заявил об улучшении состояния актёра
- Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине
- СМИ: в Тульской области найден мёртвым мировой судья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru