С начала кризиса на границе в Польше были найдены тела восьми нелегальных мигрантов

С начала кризиса на границе в Польше были найдены тела восьми беженцев. Об этом рассказала пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

По ее словам, один из них скончался во время оказания ему реанимационной помощи. Он пытался нелегально пересечь гарнцу. Тело еще одного человека было найдено в реке Буг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил логистический центр для мигрантов «Брузги», расположенный на границе.

Мигранты предприняли две попытки прорваться через границу Белоруссии и Польши

8 ноября обострилась ситуация на границе Белоруссии и Польши. Несколько тысяч мигрантов попытались нелегально попасть в Европу. Польша, объявив режим чрезвычайного положения в стране, стянула свои войска к границе. Сообщалось о случаях столкновения между пограничниками и беженцами. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию, пообещав ввести против них санкции. Некоторые мигранты уже вернулись на родину эвакуационными рейсами из Минска. При этом часть из них до сих пор остается в лагерях на границе.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:СмертьКризисМигрантыПольшаБелоруссия
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