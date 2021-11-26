Sputnik : Лукашенко навестил мигрантов на границе с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил логистический центр «Брузги» на границе, в котором расположились мигранты. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
В СМИ отмечают, что в лагере находится около двух тысяч человек. У беженцев наблюдались случаи пневмонии, а также нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. В центре дежурят медики.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября, когда мигранты попытались нелегально проникнуть в Евросоюз. Польша стянула свои войска к границе. Сообщалось о случаях столкновения между мигрантами и пограничниками. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию, пообещав ввести против них санкции. Мигранты все еще остаются в стихийных лагерях, при этом некоторые из них уже вернулись на родину эвакуационными рейсами из Минска.
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