Sputnik : Лукашенко навестил мигрантов на границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил логистический центр «Брузги» на границе, в котором расположились мигранты. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

В СМИ отмечают, что в лагере находится около двух тысяч человек. У беженцев наблюдались случаи пневмонии, а также нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. В центре дежурят медики.

Часть мигрантов вылетела из Минска в иракский Эрбиль

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября, когда мигранты попытались нелегально проникнуть в Евросоюз. Польша стянула свои войска к границе. Сообщалось о случаях столкновения между мигрантами и пограничниками. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию, пообещав ввести против них санкции. Мигранты все еще остаются в стихийных лагерях, при этом некоторые из них уже вернулись на родину эвакуационными рейсами из Минска.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ГраницаМигрантыПольшаБелоруссияАлександр Лукашенко
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