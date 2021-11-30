Минувшей ночью мигранты дважды пытались прорваться через границу Белоруссии и Польши
Ночью 30 ноября нелегальные мигранты попытались два раза прорваться через границу Белоруссии и Польши. Об этом рассказали в пограничной службе европейской страны.
Сообщается, что попытки пересечения границы наблюдались в Мельнике и Шудзялове примерно в 04:30 утра по московскому времени. По данным источника, мигранты бросали камни, металлические трубы и петарды в пограничников и солдат. Всего незаконно пересечь границу пытались 134 беженца.
Отмечается, что два гражданина Украины были задержаны по обвинению в пособничестве в нелегальном пересечении границы.
Ранее в Литве предложили перейти к коллективному финансированию деятельности по защите внешних границ ЕС из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщает RT.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября. Большие группы мигрантов попытались нелегально попасть в ЕС. Польша, объявив режим чрезвычайного положения в стране, стянула свои войска к границе. Сообщалось о случаях столкновения между мигрантами и пограничниками. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию и пообещали ввести против них санкции. Некоторые мигранты уже вернулись на родину эвакуационными рейсами из Минска, но часть из них до сих пор остается в стихийных лагерях на границе.
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