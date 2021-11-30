Минувшей ночью мигранты дважды пытались прорваться через границу Белоруссии и Польши

Ночью 30 ноября нелегальные мигранты попытались два раза прорваться через границу Белоруссии и Польши. Об этом рассказали в пограничной службе европейской страны.

Сообщается, что попытки пересечения границы наблюдались в Мельнике и Шудзялове примерно в 04:30 утра по московскому времени. По данным источника, мигранты бросали камни, металлические трубы и петарды в пограничников и солдат. Всего незаконно пересечь границу пытались 134 беженца.

Отмечается, что два гражданина Украины были задержаны по обвинению в пособничестве в нелегальном пересечении границы.

Ранее в Литве предложили перейти к коллективному финансированию деятельности по защите внешних границ ЕС из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщает RT.