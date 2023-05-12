В МИД России высмеяли отказ Зеленскому в выступлении на «Евровидении»

Украинский лидер Владимир Зеленский, которому не дали выступить с видеообращением в финале «Евровидения», мог бы составить достойную конкуренцию участникам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

В Госдуме предложили создать в России аналог «Евровидения»

«В этом году он составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию», — заявила дипломат.

Напомним, международные вещатели отказались дать Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале состязания, так как это противоречило бы правилам проведения «Евровидения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЕвровидениеУкраинаВладимир ЗеленскийМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры