В МИД России высмеяли отказ Зеленскому в выступлении на «Евровидении»
Украинский лидер Владимир Зеленский, которому не дали выступить с видеообращением в финале «Евровидения», мог бы составить достойную конкуренцию участникам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
«В этом году он составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию», — заявила дипломат.
Напомним, международные вещатели отказались дать Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале состязания, так как это противоречило бы правилам проведения «Евровидения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru