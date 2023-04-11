В Госдуме предложили создать в России аналог «Евровидения»

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России следует создать аналог песенного конкурса «Евровидение», сообщает РИА Новости.

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По его мнению, смотр должен быть международным, однако к участию в нём стоит допускать лишь представителей дружественных России стран, а песни исполнять только на русском языке.

Парламентарий добавил, что таким же образом следует поступить и с конкурсом «Детское Евровидение», также организовав его российский аналог.

Ранее организаторы Евровидения заявили, что, на фоне кризиса на Украине, Россия не сможет принять участие в песенном конкурсе, сообщает RT.

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